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Хаб для жінок-підприємниць у Броварах продовжує роботу: чутки про закриття - неправда

Хаб для жінок-підприємниць у Броварах продовжує роботу: чутки про закриття - неправда

Київ • УНН

 • 24002 перегляди

Хаб для жінок-підприємниць у Броварах продовжує роботу, спростовуючи чутки про переїзд до Києва. Всі ініціативи та інтенсиви для підтримки жіночого бізнесу в громаді триватимуть у звичному режимі.

Мережею поширилися чутки про закриття UWE Hub для жінок-підприємниць у Броварах, у звʼязку із переїздом до Києва. Хаб продовжує свою роботу та залишається важливим майданчиком для підтримки жіночого підприємництва, пише УНН.

Підтримка підприємництва триває

"Хаб не переїхав. Всі інтенсиви, ініціативи будуть продовжуватись у нашій громаді для жінок-підприємниць, які вже започаткували власну справу, планують її відкрити або масштабувати. Заходи будуть проводитися обов’язково", — розповіли УНН у хабі.

Хоча Київ може стати основним центром координації проєкту, ініціативи у Броварах продовжать діяти, підсилюючи підтримку бізнесу в громаді.

У хабі додали, що жінки, які брали участь у проєкті, продемонстрували ініціативність, креативність і готовність до співпраці. "Ці жінки підсилили саме бізнес у нашій громаді. Вони не лише працюють, але й прагнуть допомагати іншим, залучати нові ідеї, вирішувати спільні проблеми", — розповіли у UWE Hub.

Учасниці проєктів часто співпрацюють із місцевою владою та організовують неформальні зустрічі для обговорення актуальних питань. Їхні ідеї стають основою для нових ініціатив, спрямованих на розвиток бізнесу в Броварах.

Попри зміну формату координації особливий акцент у роботі UWE Hub буде зроблено на підсиленні жіночого бізнесу через обмін досвідом, консультації та практичну допомогу. "У нас є група таких дівчат, які ініціативні, креативні, молодці. Я думаю, що все в нас ще буде", — розповіли у хабі.

Нагадаємо

У Броварах вже понад рік працює UWE Hub, який допомагає багатьом жінкам втілити їхню давню мрію – відкрити власний бізнес. Чому тут вчать, чи можна отримати фінансову підтримку, як відбувається обмін досвідом та чим допомагає влада міста – засновниця хабу Марина Саприкіна та жінки-підприємниці розповіли журналістам УНН.

Крім того, у Броварах при міській раді працює Центр з підтримки бізнесу, де підприємці та люди, які тільки планують відкрити свою праву, можуть отримати безкоштовні консультації з питань реєстрації бізнесу, оренди приміщень та отримання грантів. Цього року до Центру звернулося близько 150 осіб, переважно представники мікро- та малого бізнесу.

За словами міського голови Броварів Ігоря Сапожка, за час воєнного стану в рамках реалізації 76 інвестиційних проєктів Броварам вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць. Він додав, що за період воєнного стану у Броварській громаді збільшилася кількість різноманітних фірм та фізичних осіб-підприємців – на даний час їх налічується понад 18 тисяч. 

Окрім іноземного фінансування Бровари отримають й іншу допомогу  від міст-побратимів. Наприклад, німецькі партнери надали місцевій громаді генератори, медичне обладнання, спеціальний транспорт та багато іншої допомоги. Для  того, щоб зі своїми українськими колегами визначити конкретні напрямки подальшої співпраці у жовтні до Броварів прибув представник муніципалітету німецького міста-побратима Єни, міський радник Матіас Міт.

Загалом, в рамках співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКиївщина
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
brovaryБровари
kyivКиїв

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