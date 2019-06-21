Кернес подписал решение о возвращении проспекта Жукова в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении проспекту имени Жукова. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Так, на вопрос журналиста, подписал ли Кернес решение о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова, Сидоренко ответил: "Да, решение о возвращении проспекта имени Жукова было подписано Кернесом".
Напомним, 19 июня горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекта Жукова. Правительство планирует подготовить обращение к городскому совету Харькова и правоохранителям по проверке законности возврата имени советского маршала Георгия Жукова проспекту в городе.
Ранее в Институте нацпамяти УНН сообщали, что их юристы готовы подать иск против мэра Харькова Геннадия Кернеса в случае подписания им решения о переименовании проспекта.
Добавим, что из-за возвращение проспекта Жукова в Харькове открыли уголовное производство.