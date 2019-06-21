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Кернес підписав рішення про повернення проспекту Жукова у Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Харківський міський голова Геннадій Кернес підписав рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сідоренко.

Кернес підписав рішення про повернення проспекту Жукова у Харкові

Так, на питання журналіста, чи підписав Кернес рішення щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова, Сідоренко відповів: "Так, рішення щодо повернення проспекту імені Жукова було підписано Кернесом".

Нагадаємо, 19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Жукова. Уряд планує підготувати звернення до міської ради Харкова і правоохоронців щодо перевірки законності повернення імені радянського маршала Георгія Жукова проспекту в місті.

Раніше в Інституті нацпам'яті УНН повідомляли, що їхні юристи готові подати позов проти мера Харкова Геннадія Кернеса у разі підписання ним рішення про перейменування проспекту.

Додамо, що через повернення проспекту Жукова в Харкові відкрили кримінальне провадження.

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