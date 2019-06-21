Кернес підписав рішення про повернення проспекту Жукова у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Харківський міський голова Геннадій Кернес підписав рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сідоренко.
Так, на питання журналіста, чи підписав Кернес рішення щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова, Сідоренко відповів: "Так, рішення щодо повернення проспекту імені Жукова було підписано Кернесом".
Нагадаємо, 19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Жукова. Уряд планує підготувати звернення до міської ради Харкова і правоохоронців щодо перевірки законності повернення імені радянського маршала Георгія Жукова проспекту в місті.
Раніше в Інституті нацпам'яті УНН повідомляли, що їхні юристи готові подати позов проти мера Харкова Геннадія Кернеса у разі підписання ним рішення про перейменування проспекту.
Додамо, що через повернення проспекту Жукова в Харкові відкрили кримінальне провадження.