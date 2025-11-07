Каждый пятый россиянин верит, что Солнце вращается вокруг Земли - СВР
Это свидетельствует о резком падении научной грамотности и росте веры в псевдонауку, отметили в украинской внешней разведке.
Каждый пятый российский гражданин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Это стало возможным из-за резкого падения научной грамотности и роста веры в псевдонауку, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Детали
По данным украинской внешней разведки, несмотря на то, что две трети респондентов декларируют "интерес к науке", реальное положение вещей свидетельствует об обратном. Так, 62 % опрошенных россиян никогда или почти никогда не ищут новости о научных достижениях, 43 % не обсуждают их даже в быту, и лишь 12 % могут назвать хотя бы одного современного российского ученого мирового уровня.
Наибольший уровень падения знаний наблюдается, когда речь идет о таких дисциплинах, как химия, материаловедение, математика и инженерные технологии. В то же время научными новостями больше интересуются люди старшего поколения, тогда как молодежь больше верит в паранормальное.
20 % опрошенных россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, тогда как в 2022 году таких было 14%. 16 % считают, что люди жили одновременно с динозаврами - среди молодежи 18-24 лет этот показатель достигает 18 %.
36 % до сих пор уверены, что антибиотики действуют против вирусов. В группе 18–24 лет таких насчитали 44 %. В то же время 39 % верят в колдунов, а 34 % - в способность экстрасенсов предсказывать будущее.
Напомним
россия испытывает значительный дефицит врачей и педагогов, но власти вместо развития квалифицированных кадров делают ставку на дешевую рабочую силу.