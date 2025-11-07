Кожен п'ятий росіянин вірить, що Сонце обертається навколо Землі - СЗР
Київ • УНН
Це свідчить про різке падіння наукової грамотності і зростання віри у псевдонауку, зазначили в українській зовнішній розвідці.
Кожен п’ятий російський громадянин переконаний що Сонце обертається навколо Землі, а не навпаки. Це стало можливим через різке падіння наукової грамотності та зростання віри у псевдонауку, повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
За даними української зовнішньої розвідки, попри те, що дві третини респондентів декларують "інтерес до науки", реальний стан речей свідчить про інше. Так, 62 % опитаних росіян ніколи або майже ніколи не шукають новини про наукові досягнення, 43 % не обговорюють їх навіть у побуті, і лише 12 % можуть назвати хоча б одного сучасного російського вченого світового рівня.
Найбільший рівень падіння знань спостерігається, коли йдеться про такі дисципліни, як хімія, матеріалознавство, математика та інженерні технології. Водночас науковими новинами більше цікавляться люди старшого покоління, тоді як молодь більше вірить у паранормальне.
20 % опитаних росіян переконані, що Сонце обертається навколо Землі, тоді як у 2022 році таких було 14%. 16 % вважають, що люди жили одночасно з динозаврами - серед молоді 18-24 років цей показник сягає 18 %.
36 % досі впевнені, що антибіотики діють проти вірусів. У групі 18–24 років таких нарахували 44 %. Водночас 39 % вірять у чаклунів, а 34 % - у здатність екстрасенсів передбачати майбутнє.
Нагадаємо
