Каждая новая украинская разработка сокращает дистанцию до мира – Зеленский по случаю Дня украинского оружейника

Президент Владимир Зеленский поздравил работников оборонно-промышленного комплекса, подчеркнув, что именно благодаря их ежедневному труду Украина смогла создать мощную и современную оборонную индустрию, которая уже сегодня обеспечивает эффективную защиту государства. Об этом говорится в обращении Зеленского, передает УНН.

Сегодня профессиональный день тех, кто эту нашу силу приумножает. Ежедневно приумножает и еженощно, руками, разумом. В тишине цехов и мастерских, чтобы громко было врагу. Склонившись над чертежами и расчетами, чтобы украинское возмездие было до сантиметра точно доставлено адресату. Невидимые герои нашей обороны. Но результаты их работы мы видим ежедневно, а зло ежедневно чувствует. Это наши украинские оружейники – все работники оборонно-промышленного комплекса Украины. За четыре года Украина построила новую оборонную индустрию. Масштабную, действенную, во всех смыслах впечатляющую

Он отметил, что украинские ракеты, беспилотные системы, перехватчики, ударные и морские дроны, разведчики, артиллерия, боеприпасы, бронетехника, роботизированные комплексы и многое-многое другое защищают наше небо, наши города и села, спасают жизни, доказывает, что "сделано в Украине" – это синоним понятия "эффективно и сильно".

Возможности оборонной индустрии Украины – это миллионы FPV в год, это наши дипстрайки, это интерсепторы, миллионы снарядов. Украина имеет свое дальнобойное ракетное оружие. И не просто разработку, а реальную силу, которая уже работает. "Фламинго" и "рута", "пекло" и "нептун", "паляница", "ольха" – мы уже можем всем этим гордиться, но останавливаться на этом точно не будем. Это только наши начальные шаги. Индустрия будет развиваться, и враг будет это чувствовать. Все видят историческую дальнобойность наших дронов – на расстоянии 1750 километров от нашей границы. Будет больше. Это не о рекордах, а о справедливости, которая найдет зло где угодно в мире, и наши "январь", "февраль", "морок", "барс", "обрий", FP – доказательства этому. Будущее уже на поле боя, и его творит Украина. Это наши наземные роботизированные комплексы. Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами – НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию выполнили без участия пехоты и без потерь с нашей стороны. "Ратель", "термит", "ардал", "рысь", "змей", "протектор", "воля", другие наши НРК только за три месяца выполнили на фронте уже более 22 тысяч миссий. Иными словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь – в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях на защите наивысшей ценности – жизни человека