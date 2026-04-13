ukenru
16:56 • 3730 просмотра
Эксклюзив
15:59 • 9742 просмотра
15:28 • 10151 просмотра
14:02 • 11384 просмотра
13:37 • 17871 просмотра
12:45 • 16554 просмотра
13 апреля, 12:07 • 12555 просмотра
Эксклюзив
13 апреля, 10:33 • 19606 просмотра
13 апреля, 08:39 • 15033 просмотра
12 апреля, 14:08 • 28871 просмотра
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1м/с
68%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Эксклюзив
13 апреля, 10:33 • 19603 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Truth Social
Хранитель

Каждая новая украинская разработка сокращает дистанцию до мира – Зеленский по случаю Дня украинского оружейника

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Украина производит миллионы FPV и снарядов, а дроны поражают цели на расстоянии 1750 км. Отечественные перехватчики уже защищают небо стран Ближнего Востока.

Президент Владимир Зеленский поздравил работников оборонно-промышленного комплекса, подчеркнув, что именно благодаря их ежедневному труду Украина смогла создать мощную и современную оборонную индустрию, которая уже сегодня обеспечивает эффективную защиту государства. Об этом говорится в обращении Зеленского, передает УНН

Сегодня профессиональный день тех, кто эту нашу силу приумножает. Ежедневно приумножает и еженощно, руками, разумом. В тишине цехов и мастерских, чтобы громко было врагу. Склонившись над чертежами и расчетами, чтобы украинское возмездие было до сантиметра точно доставлено адресату. Невидимые герои нашей обороны. Но результаты их работы мы видим ежедневно, а зло ежедневно чувствует. Это наши украинские оружейники – все работники оборонно-промышленного комплекса Украины. За четыре года Украина построила новую оборонную индустрию. Масштабную, действенную, во всех смыслах впечатляющую 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что украинские ракеты, беспилотные системы, перехватчики, ударные и морские дроны, разведчики, артиллерия, боеприпасы, бронетехника, роботизированные комплексы и многое-многое другое защищают наше небо, наши города и села, спасают жизни, доказывает, что "сделано в Украине" – это синоним понятия "эффективно и сильно". 

Возможности оборонной индустрии Украины – это миллионы FPV в год, это наши дипстрайки, это интерсепторы, миллионы снарядов. Украина имеет свое дальнобойное ракетное оружие. И не просто разработку, а реальную силу, которая уже работает. "Фламинго" и "рута", "пекло" и "нептун", "паляница", "ольха" – мы уже можем всем этим гордиться, но останавливаться на этом точно не будем. Это только наши начальные шаги. Индустрия будет развиваться, и враг будет это чувствовать. Все видят историческую дальнобойность наших дронов – на расстоянии 1750 километров от нашей границы. Будет больше. Это не о рекордах, а о справедливости, которая найдет зло где угодно в мире, и наши "январь", "февраль", "морок", "барс", "обрий", FP – доказательства этому. Будущее уже на поле боя, и его творит Украина. Это наши наземные роботизированные комплексы. Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами – НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию выполнили без участия пехоты и без потерь с нашей стороны. "Ратель", "термит", "ардал", "рысь", "змей", "протектор", "воля", другие наши НРК только за три месяца выполнили на фронте уже более 22 тысяч миссий. Иными словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь – в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях на защите наивысшей ценности – жизни человека 

- добавил Зеленский. 

Президент подчеркнул, что Украина не только не отстает от изменений, Украина – среди лидеров в развитии технологий безопасности. 

Наш украинский опыт в сфере безопасности, наша военная экспертиза – сейчас это самый желанный товар для десятков стран мира. Но новое сотрудничество с партнерами по оружию мы строим не так, как в девяностых или нулевых, когда украинское оружие и силу распродавали, как в Черную пятницу. Мы не устраиваем ярмарку нашего оружия и не опустошаем наши склады, мы предлагаем партнерство в сфере безопасности – долгосрочное и прибыльное для Украины. Наши перехватчики уже работают на Ближнем Востоке и в странах Залива. Мы создаем сильную интегрированную систему защиты неба из многих компонентов 

- отметил Глава государства. 

Напомним 

Как сообщали СМИ, народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, отвечая на вопрос о способности Украины сбивать российские ракеты "Орешник", заявил, что подразделения Главного управления разведки дважды вывели ракеты-носители с территории Украины в космос во время полномасштабной войны. Технические средства зафиксировали достижение высоты более 100 и 204 километра.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитикаТехнологии
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Федор Вениславский
Главное управление разведки Украины
Владимир Зеленский
Украина