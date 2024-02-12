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Катастрофа Ил-76: в разведке заявили, что запросы на возвращение тел военнослужащих подаются

Катастрофа Ил-76: в разведке заявили, что запросы на возвращение тел военнослужащих подаются

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 13:27  •  4733 просмотра

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Украина подает запросы к россии с просьбой вернуть тела военнослужащих, которые, как сообщалось, якобы погибли при падении самолета Ил-76.

Украинская сторона подает запросы в россию по возвращению тел военнослужащих, которые якобы находились на сбитом самолете Ил-76. Об этом сообщил Суспільному представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.

Контекст

24 января в Корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. В минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. 1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина обращалась к рф по поводу возвращения тел пленных, которые, как утверждали кремлевские пропагандисты, якобы погибли в результате крушения российского самолета Ил-76, однако государство-агрессор не реагирует на запросы.

Представитель ГУР тогда пояснил, что в рамках обмена 31 января домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января - за исключением 65 человек из списка, который обнародовали подконтрольные кремлю пропагандисты рф.

Спикер тогда подчеркнул, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили якобы погибшими, не менялся - они считаются военнопленными.

"Относительно информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет", - подчеркнул Юсов 1 февраля.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Катастрофа Ил-76: в разведке заявили, что запросы на возвращение тел военнослужащих подаются

Украина подает запросы к россии с просьбой вернуть тела военнослужащих, которые, как сообщалось, якобы погибли при падении самолета Ил-76.

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