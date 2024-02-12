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Катастрофа Іл-76: у розвідці заявили, що запити на повернення тіл військовослужбовців подаються

Катастрофа Іл-76: у розвідці заявили, що запити на повернення тіл військовослужбовців подаються

Київ • УНН

 • 50009 перегляди

Україна подає запити до росії з проханням повернути тіла військовослужбовців, які, як повідомлялося, нібито загинули під час падіння літака Іл-76.

Українська сторона подає запити до росії щодо повернення тіл військовослужбовців, які нібито перебували на збитому літаку Іл-76. Про це повідомив Суспільному представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.

Контекст

24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. 1 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася до РФ стосовно повернення тіл полонених, що, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок трощі російського літака Іл-76, однак держава-агресор не реагує на запити.

Представник ГУР тоді пояснив, що у межах обміну 31 січня додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня — за винятком 65 людей зі списку, що оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти РФ.

Речник тоді наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими.

"Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде", — підкреслив Юсов 1 лютого.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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