Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро

В Вене продали картину австрийского художника Густава Климта, считавшуюся утерянной на протяжении 100 лет. Неизвестный покупатель отдал за полотно 30 миллионов евро. Об этом пишет Guardian, передаёт УНН.

Детали

Сообщается, что "Портрет фройлян Лизер" кисти Климта ушел с молотка за 30 миллионов евро. Купил полотно неизвестный покупатель.

Часть денег от продажи этой картины получат потомки семьи Лизер, родственники изображенной на картине девочки.

Последний раз эту работу Климта выставляли на продажу в 1925 году. С тех пор у нее сменилось несколько владельцев.

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О том, что картину нашли и выставят на аукцион, было объявлено в январе этого года. Отметим, что "Портрет фройляйн Лизер" (Portrait of Fräulein Lieser) до недавнего времени считали потерянним. О ней не было ничего известно почти сто лет. Ранее аукционный дом Im Kinsky оценил стоимость портрета более чем в 54 миллиона долларов и назвал то, что ее нашли, сенсацией.

В 1925 году полотно выставляли на обозрение общественности, и тогда оно принадлежало еврейской семье в Австрии. Куда исчезла картина после, неизвестно, однако с 1960-х годов "Портретом фройляйн Лизер" владела семья нынешних владельцев, которые и выставили её на торги.

Перед нынешним аукционом ее продемонстрировали в Великобритании, Швейцарии, Германии и Гонконге.

Известно, что Климт написал этот портрет весной 1917 года, за год до своей смерти. Считается, на нем изображена представительница семьи Лизер богатых еврейских промышленников. Семья Лизер принадлежала к кругу богатого высшего класса венского общества, среди которого Климт находил своих покровителей и клиентов.