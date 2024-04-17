АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука

АРМА выставит на продажу арестованные картины госизменника Виктора Медведчука. Об этом пишет УНН с ссылкой на главу Агентства по розыску и менеджменту активов - Елену Думу.

Детали

Отмечается, что всего АРМА готовит к реализации 264 картины предателя-коллаборанта медведчука, арестованные и переданные Агентству по решению суда.

Наши сотрудники провели повторный осмотр картин, а созданная Агентством конкурсная комиссия вскоре выставит их на реализацию. Все средства от продажи полотен пополнят госбюджет Украины. - сообщили в АРМА.

Львиная доля отобранных на продажу картин - это полотна художников закарпатской школы живописи 20 века. Поэтому у ценителей будет возможность приобрести Золтена Шолтеса, Иосифа Бокшайя, Адальберта Эрдели и Юрия Герца.

Впрочем, в АРМА рассчитывают продать не только признанные произведения искусства, но и такую картину, как портрет Медведчука в янтаре.

В ведомстве добавили, что цену картин будут определять эксперты из команды, которую будут выбирать через Прозоро. А все средства от продажи арестованных картин медведчука пополнят бюджет страны.