АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука
Киев • УНН
АРМА готовится продать 264 картины, изъятые у предателя-коллаборанта Виктора Медведчука, а вырученные средства направить в государственный бюджет Украины.
АРМА выставит на продажу арестованные картины госизменника Виктора Медведчука. Об этом пишет УНН с ссылкой на главу Агентства по розыску и менеджменту активов - Елену Думу.
Детали
Отмечается, что всего АРМА готовит к реализации 264 картины предателя-коллаборанта медведчука, арестованные и переданные Агентству по решению суда.
Наши сотрудники провели повторный осмотр картин, а созданная Агентством конкурсная комиссия вскоре выставит их на реализацию. Все средства от продажи полотен пополнят госбюджет Украины.
Львиная доля отобранных на продажу картин - это полотна художников закарпатской школы живописи 20 века. Поэтому у ценителей будет возможность приобрести Золтена Шолтеса, Иосифа Бокшайя, Адальберта Эрдели и Юрия Герца.
Впрочем, в АРМА рассчитывают продать не только признанные произведения искусства, но и такую картину, как портрет Медведчука в янтаре.
В ведомстве добавили, что цену картин будут определять эксперты из команды, которую будут выбирать через Прозоро. А все средства от продажи арестованных картин медведчука пополнят бюджет страны.
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