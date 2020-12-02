Сногсшибательных изменений уже не будет: Гетманцев призвал смириться с Бюджетом-2021

КИЕВ. 2 декабря. УНН. У нас у всех очень много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы, к сожалению, вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовом мире, а не жить определенными иллюзиями. Об этом сообщил журналистам народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает корреспондент УНН.