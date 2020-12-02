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Карколомних змін уже не буде: Гетманцев закликав змиритися із Бюджетом-2021

Карколомних змін уже не буде: Гетманцев закликав змиритися із Бюджетом-2021

Київ • УНН

 • 20706 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У нас у всіх дуже багато питань до проекту бюджету, але це те, з чим ми, на жаль, вимушені змиритися, якщо ми хочемо жити в реальному фінансовому світі, а не жити певними ілюзіями. Про це повідомив журналістам народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.

“Бюджет на наступний рік — це бюджет реальний, це бюджет приземлений, бюджет, який відповідає кризовому стану в Україні та у світі...На жаль, у нас у всіх дуже багато питань до проекту бюджету, але це те, з чим ми, на жаль, вимушені змиритися, якщо ми хочемо жити в реальному фінансовому світі, а не жити певними ілюзіями, які потім вдарять нас невиконанням дохідної частини бюджету і недовиконанням видаткової частини бюджету”, — розповів Гетманцев.

Він вважає, що консультації по проекту бюджету ще продовжать, проте карколомних змін не буде.

Як повідомлялося, Шмигаль спростував міфи щодо Бюджету-2021 та назвав основні цифри.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

Так, 1 грудня, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення Держбюджету-2021, якщо депутати будуть готові голосувати за нього.

Зазначимо, що т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що у проекті Держбюджету на 2021 рік загальні видатки на освіту становлять 6,6% від ВВП — 295,6 млрд грн.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.

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