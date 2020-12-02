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Шмигаль спростував міфи щодо Бюджету-2021 та назвав основні цифри

Шмигаль спростував міфи щодо Бюджету-2021 та назвав основні цифри

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Переданий до другого читання проект бюджету на 2021 рік залишився реалістичним до виконання і збалансованим у частині доходів та видатків. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Ще одна важлива тема — прект державного бюджету на 2021 рік, який уряд передав у парламент до другого читання. Я зупинюсь на деяких пріоритетах й на тих міфах, які вже поширилися щодо нього. Бюджет залишився реалістичним до виконання та збалансованим у частині доходів та видатків. Дефіцит зменшено до 5,5%. Під всі програми, які закладені в проекті бюджету, закладено фінансування у повному обсязі”, — сказав Шмигаль.

За його словами, на наступний рік у медичній галузі будуть рекордні видатки в розмірі 161 млрд грн.

“Це на 30 млрд більше, ніж цього року. Та майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. Тобто фактично за два роки фінансування медицини зросте на понад 60%... Зарплати всіх медиків наступного року буде підвищено на 30%”, — розповів Шмигаль.

Також Шмигаль зауважив, що попри чутки, жодні соціальні виплати наступного року не будуть зменшені.

“Передбачається зростання пенсій для всіх наших пенсіонерів. Поясню важливий момент: зменшення на 8 млрд грн фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсоване завдяки зростанню власних доходів Фонду. Ці доходи будуть забезпечені, зокрема завдяки зростанню мінімальної зарплати”, — зазначив Шмигаль.

Окрім того, у своєму Telegram-каналі Шмигаль в продовження теми бюджету повідомив, що "мінімалка" зросте до 6 тис. гривень вже з 1 січня.

“Збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн буде перенесено на 1 грудня наступного року”, — написав він.

За його словами, для Національної служби здоров’я передбачено 16 млрд грн. Тобто, лікарні будуть забезпечені всім необхідним. І киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту. Ще 2,6 млрд грн передбачено на вакцинацію від коронавірусу. Уряд також веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більші об’єми вакцини.

“Податки та дефіцит бюджету. Ключові податкові ставки такі як ЄСВ, ПДФО, ПДВ, військовий збір залишаться без змін. Зростання доходів бюджету на більш ніж 100 млрд грн перш за все буде забезпечено завдяки відновленню та детінізації економіки. А також завдяки остаточній ліквідації всіх схем у податковій та на митниці”, — зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що ця робота вже активно ведеться і її результатом став той факт, що держбюджет за січень-листопад виконано на 100%.

"У самому ж листопаді виконання держбюджету склало фактично 110%. При цьому на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня знаходиться фактично 20 млрд грн. Наприклад, у 2018 ця сума становила 17,2 млрд грн. Підкреслюю: усі виплати для людей будуть і надалі здійснюватися вчасно та в повному обсязі", — додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

Так, 1 грудня, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення Держбюджету-2021, якщо депутати будуть готові голосувати за нього.

Зазначимо, що т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що у проекті Держбюджету на 2021 рік загальні видатки на освіту становлять 6,6% від ВВП — 295,6 млрд грн.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.

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