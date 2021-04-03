Сумы перешли на более жесткий карантин: что запрещено
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Исполнительный комитет Сумского горсовета принял решение о дополнительных неотложных ограничительных мерах с целью недопущения на территории Сумской городской территориальной общины ухудшения эпидемической обстановки, связанной с COVID-19 - с 3 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сумского горсовета.
Детали
По словам городского головы Александра Лысенко, "ситуация с заболеваемостью сумчан на COVID-19 осложняется, в частности, ежедневный прирост больных превышает показатели, которые ранее фиксировались в течение недели".
"В последние дни ситуация, в которой оказалась община, это красный уровень по заболеваемости коронавирусом, к сожалению, не улучшается. Тех мер, которые были приняты ранее, при такой ситуации недостаточно, поэтому предлагаем ввести дополнительные, чтобы остановить распространение инфекции и не дать заболеть большему количеству людей", - отметил глава города.
Установленные исполкомом дополнительные ограничения будут действовать в период действия на территории "красной" зоны (с 3 по 11 апреля). Если ситуация не улучшится, срок действия решения может быть продлен.
В соответствии с принятым исполнительным комитетом решения:
-
- Запрещено посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос и т.п.) с целью отдыха и скопление людей в общественных местах более трех человек.
-
- Запрещается выход из помещений (домов) и нахождение на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
-
- Запрещается посещение всех учебных заведений, независимо от формы собственности, соискателями образования, кроме учреждений дошкольного образования (предполагается работа дежурных групп для детей, у которых родители работают) и соискателей внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий, внесенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Украины.
-
- Государственные учреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, в соответствии с решением исполнительного комитета, должны осуществлять прием граждан в режиме онлайн.
-
- Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано перейти по возможности на дистанционную форму работы.
-
- Субъектам хозяйствования, которым разрешено осуществлять хозяйственную деятельность при введении ограничений, необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-противоэпидемических требований.
-
- Супермаркетам разрешается работать при условии обеспечения функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.
-
Органам полиции поручено обеспечить контроль за соблюдением действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий.
Добавим
В Украине по состоянию на 3 апреля установлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавирусной болезни - 20 341. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
Карантин с 3 апреля также ужесточили Николаев и Запорожье, с 5 апреля - Киев.