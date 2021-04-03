В Україні черговий антирекорд хворих на COVID-19: за добу понад 20 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,731 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 2 квітня, — 20,3 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем, черговий антирекорд. Високий показник госпіталізацій за добу — 5,1 тисячі. Кількість летальних випадків — 396. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
Цитата
“20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники”, — написав міністр.
Деталі
Також за минулу добу:
▪️госпіталізовано — 5 186 осіб;
▪️летальних випадків — 396;
▪️одужало — 9 166 осіб;
▪️здійснено тестувань за добу — 128 492 (зокрема методом ПЛР — 58 951, методом ІФА — 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 46 457).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 1 731 971 особа;
— одужало — 1 342 536 осіб;
— летальних випадків — 34 075;
— проведено ПЛР-тестувань — 8 297 800.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях”, — додав Степанов.
Щеплення
Зокрема, 18 814 людей щеплено проти COVID-19 за добу 02 квітня 2021 року в Україні.
— 286 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 2 особи.
▪️Щеплення проводилось 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення.
▪️Станом на 02 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- м. Київ — 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;
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- Вінницька область — 612 випадків/ 840 щеплень;
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- Волинська область — 445 випадків/ 350 щеплень;
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- Дніпропетровська область — 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;
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- Донецька область — 749 випадків/ 570 щеплень;
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- Житомирська область — 642 випадки/ 810 щеплень;
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- Закарпатська — 393 випадки/ 440 щеплень;
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- Запорізька область — 754 випадки/ 930 щеплень;
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- Івано-Франківська область — 332 випадки/ 684 щеплення;
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- Київська область — 1 366 випадків/ 270 щеплень;
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- Кіровоградська область — 144 випадки/ 480 щеплень;
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- Луганська область — 230 випадків/ 390 щеплень;
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- Львівська область — 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;
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- Миколаївська область — 471 випадок/ 480 щеплень;
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- Одеська область — 1 521 випадок/ 830 щеплень;
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- Полтавська область — 774 випадки/ 860 щеплень;
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- Рівненська область — 690 випадків/ 540 щеплень;
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- Сумська область — 825 випадків/ 570 щеплень;
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- Тернопільська область — 673 випадки/ 420 щеплень;
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- Харківська область — 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;
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- Херсонська область — 274 випадки/ 50 щеплень;
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- Хмельницька область — 1 144 випадки/ 680 щеплень;
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- Черкаська область — 743 випадки/ 1380 щеплень;
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- Чернівецька область — 360 випадків/ 390 щеплень;
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- Чернігівська область — 705 випадків/ 380 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.
19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.