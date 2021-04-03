В Україні черговий антирекорд хворих на COVID-19: за добу понад 20 тисяч

Цитата

“20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники”, — написав міністр.

Деталі

Також за минулу добу:

▪️госпіталізовано — 5 186 осіб;

▪️летальних випадків — 396;

▪️одужало — 9 166 осіб;

▪️здійснено тестувань за добу — 128 492 (зокрема методом ПЛР — 58 951, методом ІФА — 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 46 457).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 1 731 971 особа;

— одужало — 1 342 536 осіб;

— летальних випадків — 34 075;

— проведено ПЛР-тестувань — 8 297 800.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях”, — додав Степанов.

Щеплення

Зокрема, 18 814 людей щеплено проти COVID-19 за добу 02 квітня 2021 року в Україні.

— 286 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 2 особи.

▪️Щеплення проводилось 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення.

▪️Станом на 02 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



м. Київ — 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;



Вінницька область — 612 випадків/ 840 щеплень;



Волинська область — 445 випадків/ 350 щеплень;



Дніпропетровська область — 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;



Донецька область — 749 випадків/ 570 щеплень;



Житомирська область — 642 випадки/ 810 щеплень;



Закарпатська — 393 випадки/ 440 щеплень;



Запорізька область — 754 випадки/ 930 щеплень;



Івано-Франківська область — 332 випадки/ 684 щеплення;



Київська область — 1 366 випадків/ 270 щеплень;



Кіровоградська область — 144 випадки/ 480 щеплень;



Луганська область — 230 випадків/ 390 щеплень;



Львівська область — 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;



Миколаївська область — 471 випадок/ 480 щеплень;



Одеська область — 1 521 випадок/ 830 щеплень;



Полтавська область — 774 випадки/ 860 щеплень;



Рівненська область — 690 випадків/ 540 щеплень;



Сумська область — 825 випадків/ 570 щеплень;



Тернопільська область — 673 випадки/ 420 щеплень;



Харківська область — 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;



Херсонська область — 274 випадки/ 50 щеплень;



Хмельницька область — 1 144 випадки/ 680 щеплень;



Черкаська область — 743 випадки/ 1380 щеплень;



Чернівецька область — 360 випадків/ 390 щеплень;



Чернігівська область — 705 випадків/ 380 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.