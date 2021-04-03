В Украине очередной антирекорд больных на COVID-19: за сутки более 20 тысяч

Цитата

“20 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 03 апреля 2021 года. В частности, заболели 809 детей и 473 медработники”, — написал министр.

Детали

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализировано — 5186 человек;

▪️ летальных случаев — 396;

▪️ выздоровело — 9166 человек;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 128 492 (в том числе методом ПЦР — 58951, методом ИФА — 23084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 46457).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 1 731 971 человек;

— выздоровели — 1 342 536 человек;

— летальных случаев — 34 075;

— проведения ПЦР-тестов — 8 297 800.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях”, — добавил Степанов.

Прививки

В частности, 18 814 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля 2021 в Украине.

— 286 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

▪️ Прививки проводились 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 пунктами прививки.

▪️ По состоянию на 2 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



г. Киев — 2053 случая / 2060 прививок;



Винницкая область — 612 случаев / 840 прививок;



Волынская область — 445 случаев / 350 прививок;



Днепропетровская область — 1433 случая / 1320 прививок;



Донецкая область — 749 случаев / 570 прививок;



Житомирская область — 642 случая / 810 прививок;



Закарпатская — 393 случая / 440 прививок;



Запорожская область — 754 случая / 930 прививок;



Ивано-Франковская область — 332 случая / 684 прививки;



Киевская область — 1366 случаев / 270 прививок;



Кировоградская область — 144 случая / 480 прививок;



Луганская область — 230 случаев / 390 прививок;



Львовская область — 1538 случаев / 1160 прививок;



Николаевская область — 471 случай / 480 прививок;



Одесская область — 1521 случай / 830 прививок;



Полтавская область — 774 случая / 860 прививок;



Ровенская область — 690 случаев / 540 прививок;



Сумская область — 825 случаев / 570 прививок;



Тернопольская область — 673 случая / 420 прививок;



Харьковская область — 1470 случаев / 1930 прививок;



Херсонская область — 274 случая / 50 прививок;



Хмельницкая область — 1144 случая / 680 прививок;



Черкасская область — 743 случая / 1380 прививок;



Черновицкая область — 360 случаев / 390 прививок;



Черниговская область — 705 случаев / 380 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” региона зависит и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется по локдауну в Украине.