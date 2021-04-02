У Миколаєві вводять жорсткі карантинні обмеження

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. З суботи, 3 квітня, Миколаїв посилює протиепідемічні обмеження. Так, школи працюватимуть дистанційно, а громадський транспорт ходитиме лише у визначений час. Про це повідомив у понеділок міський голова Олександр Сєнкевич у відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Ми будемо вимушені запровадити з суботи проїзд у транспорті з 06:30 до 09:00, також з 16:00 до 19:00. Весь інший час весь транспорт курсувати не буде. Фактично, маршруткам і нашому громадському транспорту буде заборонено їздити. Навіть люди, у яких є перепустки, не зможуть пересуватись”, — сказав Сєнкевич.

Деталі

За словами мера, всі, хто пересувається на транспорті у дозволені часи, має мати перепустки, а також посвідчення особи.

Що стосується учнів, починаючи з понеділка вони мають вийти з канікул не до шкіл — у місті запроваджують дистанційне навчання. Це стосується і учнів 1-4 класів. Дитячі садки переходять виключно на навчання дітей, батьки яких працюють в структурах критичної інфраструктури.

Щодо непродуктових магазинів, вони будуть працювати за попереднім замовленням на виніс, повідомив міський голова.

Довідково

За даними МОЗ України, поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 1 квітня, зважаючи на показники, виглядав так:

  • “жовта” — один регіон: Херсонська область.
  • “помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.
  • “червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

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