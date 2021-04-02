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В Николаеве вводят жесткие карантинные ограничения

В Николаеве вводят жесткие карантинные ограничения

Киев  •  УНН

 • 15126 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. С субботы, 3 апреля, Николаев усиливает противоэпидемические ограничения. Так, школы будут работать дистанционно, а общественный транспорт будет ходить только в определенное время. Об этом сообщил в понедельник мэр Александр Сенкевич в видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Мы будем вынуждены ввести с субботы проезд в транспорте с 6:30 до 09:00, а также с 16:00 до 19:00. Все остальное время весь транспорт курсировать не будет. Фактически, маршруткам и нашему общественному транспорту будет запрещенно ездить. Даже люди, у которых есть пропуска, не смогут передвигаться”, — сказал Сенкевич.

Детали

По словам мэра, все, кто передвигается на транспорте в разрешенное время, должны иметь пропуска, а также удостоверение личности.

Что касается учащихся, начиная с понедельника они должны выйти с каникул не в школы- в городе вводят дистанционное обучение. Это касается и учащихся 1-4 классов.

Детские сады переходят исключительно на обучение детей, родители которых работают в структурах критической инфраструктуры.

Касательно непродуктовых магазинов, они будут работать по предварительному заказу на вынос, сообщил городской голова.

Справка

По данным Минздрава Украины, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 1 апреля, учитывая показатели, выглядело так:

  • “Желтая” — один регион: Херсонская область.
  • “Оранжевая” — 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
  • “Красная” — 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продленно до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

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