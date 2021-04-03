Суми перейшли на жорсткіший карантин: що заборонено
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Виконавчий комітет Сумської міськради ухвалив рішення про додаткові невідкладні обмежувальні заходи з метою недопущення на території Сумської міської територіальної громади погіршення епідемічної обстановки, пов’язаної з COVID-19 - з 3 квітня. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Сумської міськради.
Деталі
За словами міського голови Олександра Лисенка, "ситуація з захворюваністю сумчан на COVID-19 ускладнюється, зокрема, щоденний приріст хворих перевищує показники, що раніше фіксувались протягом тижня".
"Останніми днями ситуація, у якій опинилась громада, це "червоний" рівень з захворюваності на коронавірус, на жаль, не покращується. Тих заходів, що були вжиті раніше, за такої ситуації недостатньо, тому, пропонуємо запровадити додаткові, щоб зупинити розповсюдження інфекції і не дати захворіти більшій кількості людей", – зазначив очільник міста.
Встановлені виконкомом додаткові обмеження діятимуть у період дії на території "червоної" зони (з 3 по 11 квітня). Якщо ситуація не покращиться, строк дії рішення може бути продовжено.
У відповідності до ухваленого виконавчим комітетом рішення:
-
- Заборонено відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг тощо) з метою відпочинку та скупчення людей у громадських місцях понад три особи.
-
- Не дозволяється вихід із приміщень (помешкань) та перебування на територіях загального користування без вдягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
-
- Забороняється відвідування всіх закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти (передбачається робота чергових груп для дітей, в яких батьки працюють) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.
-
- Державні установи, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у відповідності до рішення виконавчого комітету, повинні здійснювати прийом громадян в онлайн-режимі.
-
- Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності рекомендовано перейти, за можливості, на дистанційну форму роботи.
-
- Суб’єктам господарювання, яким дозволено здійснювати господарську діяльність під час введення обмежень, необхідно забезпечити неухильне дотримання санітарно-протиепідемічних вимог.
-
- Супермаркетам дозволяється працювати за умов забезпечення функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.
-
Органам поліції доручено забезпечити контроль за дотриманням чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів.
Додамо
В Україні станом на 3 квітня встановлено новий антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусної хвороби - 20 341. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.
Карантин з 3 квітня також посилили Миколаїв та Запоріжжя, з 5 квітня - Київ.