"Ситуація погіршується не по днях, а по годинах": Запоріжжя йде на жорсткий карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запоріжжі з суботи, 3 квітня, посилюють карантинні обмеження через погіршення епідемічної ситуації, викликаної COVID-19. Про це повідомив мер міста Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook, додавши, що ситуація з коронавірусом погіршується не по днях, а по годинах, передає УНН.
“Жорсткий карантин вводиться з суботи 3 квітня”, — написав Буряк.
Деталі
За його словами, з 3 квітня у місті:
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- кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів з понеділка по п’ятницю з 6:00 до 20:00 з дотриманням усіх карантинних норм; в суботу і неділю можна працювати тільки “на винос”;
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- забороняється проведення масових культурних, релігійних, освітніх, спортивних, соціальних та інших заходів;
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- спортивні зали та фітнес-центри закриваються для відвідувачів;
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- працюватимуть лише продовольчі ринки;
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- забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які працюють у сфері торговельно-побутового обслуговування, крім суб’єктів господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, медикаментами, пальним, засобами гігієни, побутовою хімією тощо;
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- продовжать працювати оператори поштового зв’язку, медичні та ветеринарні заклади, АЗС, перукарні та салони краси (за попереднім записом).
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“Більш детальна інформація про перелік обмежень буде оприлюднена у протоколі міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій”, — зазначив він.
Окрім того, мер наголосив, що "ситуація з коронавірусом погіршується не по днях, а по годинах".
“Ви бачите щоденну статистику і те, як один за одним на локдаун закриваються українські міста. Коротко про ситуацію в Запоріжжі:
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- за минулу добу в місті — плюс 455 з позитивним тестом на ковід;
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- плюс 11 смертельних випадків за добу;
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- заповнення лікарняних ліжок для дорослого населення — 82%;
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- значно збільшилася кількість важких випадків”, — повідомив Буряк.
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Доповнення
Уже низка регіонів і облцентрів переходять на жорсткий карантин - деякий буквально сьогодні ухвалили таке рішення.
Зокрема, з суботи, 3 квітня, Миколаїв посилює протиепідемічні обмеження. Так, школи працюватимуть дистанційно, а громадський транспорт ходитиме лише у визначений час. Вінницька область також посилює карантинні обмеження з 3 квітня.
Тим часом в Україні зафіксовано вже 1,711 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 1 квітня, — 19,8 тисяч, зростання у порівнянні з попереднім днем і антирекорд з початку пандемії. Знову антирекорд за кількістю летальних випадків — 433.