Вінницька область посилює карантинні обмеження з 3 квітня

Цитата:

"Відповідно до протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №8 від 02.04.2021 року на території Вінницької області з 00.00 годин 03 квітня до 00.00 годин 12 квітня 2021 року запроваджуються посилені обмежувальні протиепідемічні заходи", - інформують в ОДА.

Деталі

Так, з 3 по 12 квітня забороняється:

• проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;

• проведення культурних масових заходів;

• приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;

• приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

• діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;

• проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

• відвідування закладів освіти усіх типів та форм власності її здобувачами, в тому числі учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, крім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ йде на локдаун: як працюватиме транспорт та хто отримає спецперепустки

Також рекомендовано керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності установити для працівників режим дистанційної (віддаленої) роботи.

Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області доручено посилити заходи державного нагляду за виконанням суб’єктами господарювання тимчасових рекомендацій з профілактики поширення коронавірусної хвороби, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря України.

У випадках виявлення порушень діяльності суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, тимчасово призупиняти їх діяльність до виправлення виявлених порушень.

Що було раніше

Миколаїв оголосив, що З суботи, 3 квітня, посилює протиепідемічні обмеження. Так, школи працюватимуть дистанційно, а громадський транспорт ходитиме лише у визначений час.



Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.



З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.



Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.



З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.



У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".