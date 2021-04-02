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Вінницька область посилює карантинні обмеження з 3 квітня

Вінницька область посилює карантинні обмеження з 3 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. На території Вінницької області з 3 по 12 квітня запроваджуються посилені обмежувальні протиепідемічні заходи. В області заборонено відвідування шкіл, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Вінницької ОДА.

Цитата:

"Відповідно до протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №8 від 02.04.2021 року на території Вінницької області з 00.00 годин 03 квітня до 00.00 годин 12 квітня 2021 року запроваджуються посилені обмежувальні протиепідемічні заходи", - інформують в ОДА.

Деталі

Так, з 3 по 12 квітня забороняється:

• проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;

• проведення культурних масових заходів;

• приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;

• приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

• діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;

• проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

• відвідування закладів освіти усіх типів та форм власності її здобувачами, в тому числі учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, крім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.

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Також рекомендовано керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності установити для працівників режим дистанційної (віддаленої) роботи.

Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області доручено посилити заходи державного нагляду за виконанням суб’єктами господарювання тимчасових рекомендацій з профілактики поширення коронавірусної хвороби, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря України.

У випадках виявлення порушень діяльності суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, тимчасово призупиняти їх діяльність до виправлення виявлених порушень.

Що було раніше

Миколаїв оголосив, що З суботи, 3 квітня, посилює протиепідемічні обмеження. Так, школи працюватимуть дистанційно, а громадський транспорт ходитиме лише у визначений час.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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