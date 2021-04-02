Винницкая область усиливает карантин с 3 апреля

Цитата:

"Согласно протоколу внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций №8 от 02.04.2021 года на территории области с 00.00 часов 03 апреля до 00.00 часов 12 апреля 2021 года вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические мероприятия", - информируют в ОГА.

Детали

Так, с 3 по 12 апреля запрещается:

• проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;

• проведение культурных массовых мероприятий;

• прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры;

• прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;

• деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;

• проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

• посещение учебных заведений всех типов и форм собственности получателями образования, в том числе учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме получателей учреждений дошкольного и специального образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев идет на локдаун: как будет работать транспорт и кто получит спецпропуска

Также рекомендовано руководителям структурных подразделений облгосадминистрации, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности установить для работников режим дистанционной (удаленной) работы.

Главному управлению Национальной полиции в Винницкой области совместно с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Винницкой области поручено усилить меры государственного надзора за выполнением субъектами хозяйствования временных рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной болезни, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины.

В случаях выявления нарушений деятельности субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, временно приостанавливать их деятельность до исправления выявленных нарушений.

Что было раньше

Николаев объявил, что с субботы, 3 апреля, усиливает противоэпидемические ограничения. Так, школы будут работать дистанционно, а общественный транспорт будет ходить только в определенное время.



Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.



С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.



Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.



С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.



В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".