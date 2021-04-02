В Україні за добу рекордна кількість захворілих на COVID-19: майже 20 тисяч

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,711 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 1 квітня, — 19,8 тисяч, зростання у порівнянні з попереднім днем і антирекорд з початку пандемії. Знову антирекорд за кількістю летальних випадків — 433. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна”, передає УНН.

Цитата

“Рекордні 19 893 людини за минулу добу, одужало 10 287. Летальних випадків 433”, — повідомив Степанов.

Деталі

Повідомляється, що за добу вакцинували 19 097 осіб. Всього в Україні наразі понад 267 тисяч провакцинованих.

Відомості поширення коронавірусної хвороби по регіонам наразі відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

Українські Національні Новини

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