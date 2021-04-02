"Ситуация ухудшается не по дням, а по часам": Запорожье идет на жесткий карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожье с субботы, 3 апреля, усиливают карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации, вызванной COVID-19. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook, добавив, что ситуация с коронавирусом ухудшается не по дням, а по часам, передает УНН.
"Жесткий карантин вводится с субботу 3 апреля", - написал Буряк.
Детали
По его словам, с 3 апреля в городе:
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- кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00 с соблюдением всех карантинных норм; в субботу и воскресенье можно работать только "на вынос";
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- запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;
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- спортивные залы и фитнес-центры закрываются для посетителей;
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- будут работать только продовольственные рынки;
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- запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые работают в сфере торгово-бытового обслуживания, кроме субъектов хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией тому подобное;
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- продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).
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"Более детальная информация о перечне ограничений будет обнародована в протоколе городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - отметил он.
Кроме того, мэр отметил, что "ситуация с коронавирусом ухудшается не по дням, а по часам".
"Вы видите ежедневную статистику и то, как один за другим на локдаун закрываются украинские города. Коротко о ситуации в Запорожье:
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- за прошедшие сутки в городе - плюс 455 с положительным тестом на ковид;
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- плюс 11 смертельных случаев за сутки;
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- заполнение больничных коек для взрослого населения - 82%;
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- значительно увеличилось количество тяжелых случаев", - сообщил Буряк.
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Дополнение
Уже ряд регионов и облцентров переходят на жесткий карантин - некоторое буквально сегодня приняли такое решение.
В частности, с субботы, 3 апреля, Николаев усиливает противоэпидемические ограничения. Так, школы будут работать дистанционно, а общественный транспорт будет ходить только в определенное время. Винницкая область также усиливает карантин с 3 апреля.
Между тем в Украине зафиксировано уже 1,711 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 1 апреля, - 19 800, рост по сравнению с предыдущим днем и антирекорд с начала пандемии. Опять антирекорд по количеству летальных исходов - 433.