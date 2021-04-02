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"Ситуация ухудшается не по дням, а по часам": Запорожье идет на жесткий карантин

Киев  •  УНН

 • 17436 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожье с субботы, 3 апреля, усиливают карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации, вызванной COVID-19. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook, добавив, что ситуация с коронавирусом ухудшается не по дням, а по часам, передает УНН.

"Жесткий карантин вводится с субботу 3 апреля", - написал Буряк.

Детали

По его словам, с 3 апреля в городе:

  • кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00 с соблюдением всех карантинных норм; в субботу и воскресенье можно работать только "на вынос";
  • запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;
  • спортивные залы и фитнес-центры закрываются для посетителей;
  • будут работать только продовольственные рынки;
  • запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые работают в сфере торгово-бытового обслуживания, кроме субъектов хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией тому подобное;
  • продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).

"Более детальная информация о перечне ограничений будет обнародована в протоколе городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - отметил он.

Кроме того, мэр отметил, что "ситуация с коронавирусом ухудшается не по дням, а по часам".

"Вы видите ежедневную статистику и то, как один за другим на локдаун закрываются украинские города. Коротко о ситуации в Запорожье:

  • за прошедшие сутки в городе - плюс 455 с положительным тестом на ковид;
  • плюс 11 смертельных случаев за сутки;
  • заполнение больничных коек для взрослого населения - 82%;
  • значительно увеличилось количество тяжелых случаев", - сообщил Буряк.

Дополнение

Уже ряд регионов и облцентров переходят на жесткий карантин - некоторое буквально сегодня приняли такое решение.

В частности, с субботы, 3 апреля, Николаев усиливает противоэпидемические ограничения. Так, школы будут работать дистанционно, а общественный транспорт будет ходить только в определенное время. Винницкая область также усиливает карантин с 3 апреля.

Между тем в Украине зафиксировано уже 1,711 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 1 апреля, - 19 800, рост по сравнению с предыдущим днем и антирекорд с начала пандемии. Опять антирекорд по количеству летальных исходов - 433.

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