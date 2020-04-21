Карантин: в Германии предлагают дегустировать вино онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На время карантина немцам предоставили возможность дегустировать вино онлайн, передает УНН со ссылкой на DW.
В частности, продегустировать вино онлайн предлагает супружеская пара виноделов Эстер и Франц Мельсхаймер из немецкого Маринг-Нофианда (коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц). Через Интернет у виноделов можно приобрести коробку вина, в состав которой входит от 10 до 13 бутылок напитка объемом в 250 мл.
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К вину прилагается диск с видео, где супружеская пара рассказывает об отличительных особенностях вин, изготавливаемых у них в хозяйстве, а также правила их подачи и употребления.
Виноделы готовы отправить такую посылку любому, кто хочет продегустировать знаменитые мозельские вина. Помимо предоставления такой услуги, немцы могут по договоренности с клиентами провести вместе с ними общую виртуальную дегустацию.
"Когда наступают особые времена, нужны особые идеи. Кризис из-за пандемии положил конец многим нашим планам. Нам пришлось отменить массу мероприятий. Имеем в виду личный контакт с клиентами, что для каждого винодельческого хозяйства очень важно. И мы с мужем стали ломать голову над тем, как в таких условиях не потерять связь с покупателем и, как и раньше, предоставлять ему возможность оценивать наши вина", - делится с DW винодел Мельсхаймер.
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Услугу дегустации вин онлайн предоставляют сегодня не только виноделы Мельсхаймеры. Так, в винодельческих регионах Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга, Гессена, Саксонии многие предлагают провести виртуальную встречу, совместно попробовать вино и тут же в режиме онлайн обменяться впечатлениями. Некоторые виноделы проводят дегустации в прямом эфире в Facebook или Instagram.
Как сообщал УНН, вино Koktebel вошло в топ-5 самых известных брендов среди украинцев.
Также напомним, за время карантина Украина значительно увеличила импорт иностранных вин. А спрос на этот напиток в условиях пандемии демонстрирует рекордный рост во многих странах Европы и США