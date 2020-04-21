Карантин: в Германии предлагают дегустировать вино онлайн

ukru
Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23436 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71768 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100450 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126872 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127857 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170426 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121388 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156079 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104909 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103056 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

5 марта, 05:05 • 51595 просмотра
Трагические последствия ночного обстрела Херсона: погиб гражданский житель

Трагические последствия ночного обстрела Херсона: погиб гражданский житель

5 марта, 05:18 • 28680 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 69678 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 75507 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 71798 просмотра
публикации
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 23074 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 128279 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 170423 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 156076 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 405974 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 27580 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 71798 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 75507 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 102586 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 113207 просмотра
Актуальное
Карантин: в Германии предлагают дегустировать вино онлайн

Карантин: в Германии предлагают дегустировать вино онлайн

Киев  •  УНН

 • 12930 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На время карантина немцам предоставили возможность дегустировать вино онлайн, передает УНН со ссылкой на DW.

В частности, продегустировать вино онлайн предлагает супружеская пара виноделов Эстер и Франц Мельсхаймер из немецкого Маринг-Нофианда (коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц). Через Интернет у виноделов можно приобрести коробку вина, в состав которой входит от 10 до 13 бутылок напитка объемом в 250 мл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комаровский рассказал о пользе вина на карантине

К вину прилагается диск с видео, где супружеская пара рассказывает об отличительных особенностях вин, изготавливаемых у них в хозяйстве, а также правила их подачи и употребления.

Виноделы готовы отправить такую посылку любому, кто хочет продегустировать знаменитые мозельские вина. Помимо предоставления такой услуги, немцы могут по договоренности с клиентами провести вместе с ними общую виртуальную дегустацию.

"Когда наступают особые времена, нужны особые идеи. Кризис из-за пандемии положил конец многим нашим планам. Нам пришлось отменить массу мероприятий. Имеем в виду личный контакт с клиентами, что для каждого винодельческого хозяйства очень важно. И мы с мужем стали ломать голову над тем, как в таких условиях не потерять связь с покупателем и, как и раньше, предоставлять ему возможность оценивать наши вина", - делится с DW винодел Мельсхаймер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине презентовали голубой винный напиток

Услугу дегустации вин онлайн предоставляют сегодня не только виноделы Мельсхаймеры. Так, в винодельческих регионах Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга, Гессена, Саксонии многие предлагают провести виртуальную встречу, совместно попробовать вино и тут же в режиме онлайн обменяться впечатлениями. Некоторые виноделы проводят дегустации в прямом эфире в Facebook или Instagram.

Как сообщал УНН, вино Koktebel вошло в топ-5 самых известных брендов среди украинцев.

Также напомним, за время карантина Украина значительно увеличила импорт иностранных вин. А спрос на этот напиток в условиях пандемии демонстрирует рекордный рост во многих странах Европы и США

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы