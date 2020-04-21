Карантин: в Німеччині пропонують дегустувати вино онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На час карантину німцям надали можливість дегустувати вино онлайн, передає УНН з посиланням на DW.
Зокрема, продегустувати вино онлайн пропонує подружня пара виноробів Естер і Франц Мельсхаймер з німецького Марінг-Нофіанда (комуна в Німеччині, в землі Рейнланд-Пфальц). Через Інтернет у виноробів можна придбати коробку вина, до складу якої входить від 10 до 13 пляшок напою об'ємом в 250 мл.
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До вина додається диск з відео, де подружня пара розповідає про відмінні особливості вин, що виготовляються у них в господарстві, а також правила їх подачі і вживання.
Виноградарі готові відправити таку посилку будь-кому, хто має бажання продегустувати знамениті мозельские вина. Крім надання такої послуги, німці можуть за домовленістю з клієнтами провести разом з ними спільну віртуальну дегустацію.
"Коли настають особливі часи, потрібні особливі ідеї. Криза через пандемію поклала край багатьом нашим планам. Нам довелося скасувати масу заходів. Маємо на увазі особистий контакт з клієнтами, що для кожного виноробного господарства дуже важливо. І ми з чоловіком стали ламати голову над тим, як в таких умовах не втратити зв'язок з покупцем та, як і раніше, надавати йому можливість оцінювати наші вина", - ділиться з DW винороб Мельсхаймер.
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Послугу дегустації вин онлайн надають сьогодні не тільки винороби Мельсхаймери. Так, в виноробних регіонах Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга, Гессена, Саксонії багато хто пропонує провести віртуальну зустріч, спільно спробувати вина і тут же в режимі онлайн обмінятися враженнями. Деякі винороби проводять дегустації в прямому ефірі в Facebook або Instagram.
Як повідомляв УНН, вино Koktebel увійшло в топ-5 найбільш відомих брендів серед українців.
Також нагадаємо, за час карантину Україна значно збільшила імпорт іноземних вин. А попит на цей напій в умовах пандемії демонструє рекордне зростання в багатьох країнах Європи і США