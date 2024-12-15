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Кандидат в канцлеры Германии раскрыл, почему европейские лидеры избегают Шольца

Кандидат в канцлеры Германии раскрыл, почему европейские лидеры избегают Шольца

Киев  •  УНН

 • 5074 просмотра

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Фридрих Мерц назвал европейскую политику Олафа Шольца "полным провалом". По его словам, лидеры ЕС не хотят встречаться с канцлером, который либо молчит, либо читает нравоучения.

Кандидат на пост канцлера Германии от ХДС Фридрих Мерц раскритиковал европейскую политику действующего канцлера Германии Олафа Шольца, назвав ее "полным провалом", передает УНН cо ссылкой на Deutsche Welle.

"К сожалению, приходится констатировать: большинство европейских глав государств и правительств уже не хотят встречаться с федеральным канцлером Германии, который либо часами сидит молча, либо с назидательностью объясняет устройство мира", - сказал Мерц в выпуске своего подкаста MerzMail.

Он также назвал европейскую политику нынешнего правительства ФРГ "полным провалом".

Чтобы подкрепить своё утверждение примером, христианский демократ напомнил о визите президента Франции Эммануэля Макрона в Польшу, который состоялся на прошлой неделе. В ходе визита союзники по НАТО обсуждали политику в отношении Украины. 

"И снова отсутствовал немецкий федеральный канцлер", - написал Мерц.

Кроме того, нынешнее правительство Германии, по мнению Мерца, демонстрирует "явное безразличие к европейской политике". По его словам, такое отношение не только вредит самой Германии, но и становится всё более серьёзным препятствием для европейской политики и отношений ФРГ с её соседями по Евросоюзу.

В этой связи кандидат на пост канцлера от ХДС напомнил, что перед торжественным открытием восстановленного собора Нотр-Дам в Париже Макрон встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

"Немецкий канцлер тоже был приглашен, но, судя по всему, не нашел желания поехать в Париж", - написал Фридрих Мерц.

Напомним 

Фридрих Мерц выступает за сокращение социальных выплат украинским беженцам в Германии. Вместо этого он предлагает предоставить им немедленное право на трудоустройство без обязательного изучения языка.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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