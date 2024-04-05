Канал коммуникации с рф, жесткий и критический, должен оставаться открытым - министр обороны Италии

Глава оборонного ведомства Италии Гвидо Кросетто в телефонном разговоре с министром вооруженных сил Французской Республики Себастьяном Лекорну отметил, что для достижения справедливого мира важно, чтобы каналы диалога с Россией также оставались открытыми. Об этом передает УНН со ссылкой на Rai News.

Вчера я имел телефонный разговор с моим французским коллегой Себастьяном Лекорну, который хотел поделиться со мной своими впечатлениями после недавнего разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу. (...) Я понимаю логику инициативы моего французского коллеги, потому что, хотя Российская Федерация вторглась в суверенную страну, и по этой причине Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, важно, как я всегда говорил, чтобы каналы конфронтации и диалога также оставались открытыми - сказал Кросетто.

С точки зрения министра обороны Италии, "открытый канал коммуникации, обязательно жесткий и критический, имеет фундаментальное значение". Кросетто резюмировал, что указанные условия для диалога "важны для достижения цели прекращения российских атак и создания условий для справедливого мира",

Напомним,

Байден поручил вести прямой диалог с Россией по разработке ею противоспутникового оружия, которое, по предупреждению Конгресса, представляет угрозу национальной безопасности США.

В Германии правоохранители выясняют, участвовали ли их компании в поставках продукции в Мариуполь