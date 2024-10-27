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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канадское посольство в рф под угрозой закрытия из-за критического сокращения штата

Киев  •  УНН

14:33 • 4148 просмотра

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В посольстве Канады в россии осталось лишь 12 дипломатов, что является критически низким показателем. Дальнейшее сокращение штата может привести к полному закрытию дипучреждения.

Канадское посольство в москве сталкивается с критическим сокращением штата. Если Канада будет высылать из страны российских послов, то это приведет к зеркальному сокращению штата дипломатов в посольстве Канады, что может привести к закрытию дипучреждения. Пишет УНН со ссылкой на СВС.

Согласно документам, обнародованным в рамках расследования иностранного вмешательства в Канаде, на июль в посольстве Канады в России оставалось лишь 17 дипломатов - уровень, который один из экспертов описал как "на уровне выживания" и одним из самых низких за десятилетие. С тех пор численность дипломатов еще уменьшилась.

"Сейчас Канада имеет двенадцать дипломатов в россии, причем некоторые должности являются вакантными и ожидают укомплектования", - сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Канады Шарлотта МакЛеод.

россия имеет 68 аккредитованных дипломатов в Канаде. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, появились призывы к Канаде последовать примеру других стран и выслать российских дипломатов. В феврале 2023 года комитет по иностранным делам Палаты общин рекомендовал правительству Канады выслать тех российских дипломатов, которые участвуют в деятельности, не соответствующей их официальному статусу.

В расследовании иностранного вмешательства свидетели заявили, что российские дипломаты в Канаде вовлечены в дезинформационные кампании, направленные на дестабилизацию канадского общества.

Канадское правительство заявило, что с 2014 года ввело экономические санкции против более 3000 человек и компаний в россии, беларуси, Украине и Молдове, после оккупации Крыма россией. 

Однако с 2018 года, когда Канада выслала четырех российских дипломатов после инцидента с нервно-паралитическим веществом в Великобритании. Россия тогда ответила аналогичными мерами, выслав четырех канадских дипломатов. С тех пор Канада больше не высылала российских дипломатов. 

Премьер-министра Джастина Трюдо во время расследования на прошлой неделе спросили, почему Канада не высылала российских дипломатов из-за действий России в Украине. Трюдо отметил, что для Канады важно сохранять дипломатическое присутствие в россии.

"Я точно знаю, что дипломатическое присутствие Канады в россии достигает точки, в которой, если оно значительно уменьшится гораздо больше, будет трудно поддерживать вообще, и я считаю, что есть ценность в том, чтобы продолжать сохранять канадцев в россии, поскольку она продолжает быть таким плохим актором на мировой арене", - сказал Трюдо. 

В общем, Канада часто неохотно объявляет иностранных дипломатов персонами нон грата, поскольку такие действия обычно вызывают ответные меры, в результате которых канадские дипломаты вынуждены покинуть другую страну.

российская делегация в Канаде, вероятно, может позволить себе потерять несколько дипломатов без значительных последствий. Однако, как предположил Трюдо, для канадской делегации в россии такой сценарий может оказаться менее благоприятным.

"Небольшое количество канадских дипломатов, которые сейчас находятся в России, достигло близкого к порогу, когда, если мы пойдем на любой или гораздо ниже, мы, возможно, вообще не сможем иметь дипломатическое присутствие в россии", - сказал он.

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи, который является частью финансирования в 500 млн. канадских долларов18 октября 2024, 07:26 • 12276 просмотров

Напомним 

Министерская конференция по Формуле мира состоится 30-31 октября в Монреале, Канада. На ней будут обсуждать дорожную карту по возвращению военнопленных, незаконно задержанных гражданских и депортированных Россией украинских детей. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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