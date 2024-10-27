Канадське посольство в рф під загрозою закриття через критичне скорочення штату

Канадське посольство в москві зіштовхується з критичним скороченням штату. Якщо Канада буде висилати з країни російських послів, то це призведе до дзеркального скорочення штату дипломатів у посольстві Канади, що може спричинити закриття дипустанови. Пише УНН з посиланням на СВС.

Згідно з документами, оприлюдненими в рамках розслідування іноземного втручання в Канаді, на липень у посольстві Канади в росії залишалося лише 17 дипломатів — рівень, який один із експертів описав як "на рівні виживання" та одним із найнижчих за десятиліття. Відтоді чисельність дипломатів ще зменшилася.

"Наразі Канада має дванадцять дипломатів у росії, причому деякі посади є вакантними і очікують на укомплектування", - сказала речниця Міністерства закордонних справ Канади Шарлотта МакЛеод.

росія має 68 акредитованих дипломатів у Канаді. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з’явилися заклики до Канади наслідувати приклад інших країн і вислати російських дипломатів. У лютому 2023 року комітет у закордонних справах Палати громад рекомендував уряду Канади вислати тих російських дипломатів, які беруть участь у діяльності, що не відповідає їхньому офіційному статусу.

У розслідуванні іноземного втручання свідки заявили, що російські дипломати в Канаді залучені до дезінформаційних кампаній, спрямованих на дестабілізацію канадського суспільства.

Канадський уряд заявив, що з 2014 року ввів економічні санкції проти понад 3000 осіб та компаній у росії, білорусі, Україні та Молдові, після окупації Криму росією.

Однак з 2018 року, коли Канада вислала чотирьох російських дипломатів після інциденту з нервово-паралітичною речовиною у Великій Британії. Росія тоді відповіла аналогічними заходами, виславши чотирьох канадських дипломатів. Відтоді Канада більше не висилала російських дипломатів.

Прем’єр-міністра Джастіна Трюдо під час розслідування минулого тижня запитали, чому Канада не висилала російських дипломатів через дії росії в Україні. Трюдо зазначив, що для Канади важливо зберігати дипломатичну присутність у росії.

"Я точно знаю, що дипломатична присутність Канади в росії досягає точки, в якій, якщо вона значно зменшиться набагато більше, буде важко підтримувати взагалі, і я вважаю, що є цінність в тому, щоб продовжувати мати канадців у росії, оскільки вона продовжує бути таким поганим актором на світовій арені", - сказав Трюдо.

Загалом, Канада часто неохоче оголошує іноземних дипломатів персонами нон грата, оскільки такі дії зазвичай спричиняють відповідні заходи, в результаті яких канадські дипломати змушені залишити іншу країну.

російська делегація в Канаді, ймовірно, може дозволити собі втратити кілька дипломатів без значних наслідків. Проте, як припустив Трюдо, для канадської делегації в росії такий сценарій може виявитися менш сприятливим.

"Невелика кількість канадських дипломатів, які зараз перебувають у росії, досягла близького до порогу, коли, якщо ми підемо на будь-який або набагато нижче, ми, можливо, взагалі не зможемо мати дипломатичну присутність у росії", - сказав він.

Канада виділила Україні новий пакет військової допомоги, який є частиною фінансування у 500 млн. канадських доларів

Нагадаємо

Міністерська конференція щодо Формули миру відбудеться 30-31 жовтня у Монреалі, Канада. На ній обговорюватимуть дорожню карту щодо повернення військовополонених, незаконно затриманих цивільних та депортованих росією українських дітей.