Фриланд: Канада призывает Россию отменить запрет Меджлиса

"В этот день в 1944 году советской властью были принудительно депортированы сотни тысяч крымскотатарских детей, женщин и мужчин с Крымского полуострова. Сегодня мы чтим память тех, кто погиб и тех, кто так страдал", - начала Фриланд.

Добавляется, что Канада по-прежнему глубоко обеспокоена "тяжелой ситуацией с правами человека на Крымском полуострове, который находится под постоянной и незаконной российской оккупацией, а также жестоким обращением с татарским народом в Крыму и разрушением его исторических мест. Мы продолжаем осуждать запрет России на Меджлис, автономный орган крымских татар, и призываем Россию отменить это незаконное и аморальное решение".

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"В марте 2019 года Канада ввела новые санкции в отношении России в ответ на нарушение международных правил, включая оккупацию Крыма. Мы осуждаем решение России о предоставлении гражданства гражданам Украины, решение, которое имеет серьезные последствия и является частью стратегии России по дестабилизации региона", - добавила она в своем сообщении.

"Во время моего визита в Украину на прошлой неделе я подтвердила постоянную и неизменную дружбу Канады с украинским народом и нашу приверженность защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы также привержены тесному сотрудничеству с татарского общиной Крыма, чтобы осудить несправедливость, с которой она сталкивается, и найти конкретные способы защиты прав человека в Крыму. Пока Россия не уважает суверенитет Украины и международное право, международное сообщество и Канада будут продолжать оказывать давление, включая экономические санкции", - резюмируется в сообщении главы МИД Канады.

Напомним, Генсека ООН передали обращение Меджлиса о признании геноцида крымскотатарского народа.