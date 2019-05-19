Мир не забывает о том, что случилось с крымскими татарами - Фукуяма
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. После российской аннексии Крыма в 2014 году в мире все больше людей узнали о полуострове и об истории крымских татар. Об этом американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма рассказал в комментарии проекту Крим.Реалии, передает УНН.
"Это очень важно, что мир не забывает о том, что произошло с крымскими татарами. Как и о том, что происходило в 1944 году, так и о сегодняшнем дне, когда их лишили собственной родины", - рассказал он.
Фукуяма приехал в Киев с курсом лекций и 18 мая принял участие в траурном митинге на Майдане Независимости, посвященного 75-летию геноцида крымских татар.
Напомним, Петр Порошенко вчера заявил, что на сегодня в рамках политического и религиозного преследования на оккупированном полуострове лишены свободы 86 человек, более 60 из которых - крымские татары.
Как сообщал УНН, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествовали в Украине вчера, 18 мая.