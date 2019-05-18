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Пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні

Пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні

Київ • УНН

 • 15898 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Щорічно 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, передає УНН.

18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тис. кримських татар, повідомили в Українському інституті національної пам'яті.

Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам’яті про кримську державність та кримських татар. 25 червня 1946 року Крим був позбавлений статусу автономії та перетворений на звичайну область РРФСР, а протягом наступних двох років понад 80% оригінальної кримської топоніміки було замінено на стандартні радянські назви, зазначили в УІНП.

У 1989 році депортація була визнана Верховною Радою СРСР незаконною і злочинною. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію з Криму у 1944 році геноцидом кримських татар і проголосила 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Нагадаємо, 18 травня на всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

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