В пам’ять жертв геноциду кримських татар 18 травня буде хвилина мовчання

КИЇВ. 11 травня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня на всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу, передає УНН з посиланням на його допис у Facebook та “Радіо Свобода”.