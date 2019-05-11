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В пам’ять жертв геноциду кримських татар 18 травня буде хвилина мовчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня на всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу, передає УНН з посиланням на його допис у Facebook та “Радіо Свобода”.

Чубаров звернувся до журналістів, телекомпаній, блогерів, користувачів соцмереж і всіх громадян долучитися до цієї акції.

“Просимо вас 18 травня о 12:00 поставити в ефірі, на своїх сторінках електронних ресурсах, в інший помітній спосіб, метроном, присвячений Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу”, — написав Чубаров у Facebook.

Варто додати, що щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Як стало відомо раніше, Меджліс, коментуючи пошкодження пам’ятника у Криму заявив, що головним вандалом є Путін.

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