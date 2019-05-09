Меджліс про пошкодження пам'ятника у Криму: головним вандалом є Путін

“Якщо бути об’єктивним навіть у своїй справедливої люті від того, що робиться в окупованому Криму, то слід визнати — російські окупанти не могли не зруйнувати пам’ятник кримським татарам — учасникам Другої світової війни...”, — написав Чубаров.

Він зазначає, що Росія, яка окупувала Крим, швидко перетворює півострів у військовий форпост, за допомогою якого, як думає Путін, йому вдасться впливати на країни Чорного моря.

“Саме з цієї причини, до Криму перебазовано найсучасніші ракетно-зенітні комплекси і літальні апарати, що знаходяться на озброєнні російської армії”, — зазначає Чубаров.

За його словами, Путіну і його оточенню в окупованому Криму потрібно лише лояльне до окупантів населення.

“Яке до того ж ненавидить кримських татар — корінний народ Криму. Відповідно, головним вандалом і головним злочинцем є Путін”, — написав Чубаров.

Також, він зазначив, що йому зателефонував товариш, етнічний росіянин, журналіст, який декілька років був змушений терміново евакуюватися з Криму. Він запропонував відновити пам’ятник оригінальним способом.

“Покрити розбиті гранітні плити з прізвищами кримських татар — учасників війни прозорою епоксидною смолою. Так, щоб відвідувачі могли прочитати прізвища, і бачити сліди вандалізму ...”, - розповів Чубаров.

Нагадаємо, у ніч на 9 в окупованому Криму вандали розбили оновлений пам’ятник героям Другої світової війни, в який вписали імена загиблих кримських татар.