В окупованому Криму розбили пам'ятник з іменами загиблих на війні кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В окупованому Криму вандали розбили оновлений пам'ятник героям Другої світової війни, в який вписали імена загиблих кримських татар. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Crimean Tatars в Facebook.
"Якщо старий пам'ятник ніхто не чіпав понад півстоліття, то оновлений - з кримськотатарськими іменами - не простояв і 3-х днів. У ніч на 9 травня вандали розбили гранітні плити", - йдеться в повідомленні.
Розбитий пам'ятник виявили вранці 9 травня.
Зазначено, що 6 травня в селі Мамашай (Орлівка) був оновлений пам'ятник героям війни, що стояв з 60-х років минулого століття.
"Силами та на кошти місцевої кримськотатарської громади він був доповнений двома гранітними плитами. Раніше на пам'ятнику були висічені імена тільки 6 загиблих, і серед них - жодного кримськотатарського. Але ж з цього села на війну пішло багато кримських татар. На оновлених плитах пам'ятника тепер імена 64 загиблих на війні жителів Мамашаю, серед яких 57 - кримські татари", - зазначено в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Сімферополі в окупованому Криму відзначили радянське і російський свято "День перемоги" - з військовим парадом та російської акцією "Безсмертний полк".
Також нагадаємо, що в Дніпропетровській області невідомі пошкодили монумент пам'яті воїнам Другої світової війни.