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В оккупированном Крыму разбили памятник с именами погибших на войне крымских татар

В оккупированном Крыму разбили памятник с именами погибших на войне крымских татар

Киев  •  УНН

 • 9690 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В оккупированном Крыму вандалы разбили обновленный памятник героям Второй мировой войне, в который вписали имена погибших крымских татар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Crimean Tatars в Facebook.

"Если старый памятник никто не трогал более полувека, то обновленный – с крымскотатарскими именами – не простоял и 3-х дней. В ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты", - говорится в сообщении.

Разбитый памятник обнаружили утром 9 мая.

Отмечено, что 6 мая в селе Мамашай (Орловка) был обновлен памятник героям войны, стоявший с 60-х годов прошлого века.

"Силами и на средства местной крымскотатарской общины он был дополнен двумя гранитными плитами. Ранее на памятнике были высечены имена только 6 погибших, и среди них – ни одного крымскотатарского. А ведь из этого села на войну ушло много крымских татар. На обновленных плитах памятника теперь имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 – крымские татары", - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНН, в Симферополе в оккупированном Крыму отметили советский и российский праздник "День победы" - с военным парадом и российской акцией "Бессмертный полк".

Также напомним, что в Днепропетровской области неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны.

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