Меджлис о повреждении памятника в Крыму: главным вандалом является Путин

КИЕВ. 9 мая. УНН. Если быть объективным даже в своей справедливой ярости от того, что делается в оккупированном Крыму, то следует признать - российские оккупанты не могли не разрушить памятник крымским татарам - участникам Второй мировой войны. Так председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал у себя на странице в Facebook повреждения памятника с именами погибших на войне крымских татар в оккупированном Крыму, передает УНН.