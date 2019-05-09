Меджлис о повреждении памятника в Крыму: главным вандалом является Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Если быть объективным даже в своей справедливой ярости от того, что делается в оккупированном Крыму, то следует признать - российские оккупанты не могли не разрушить памятник крымским татарам - участникам Второй мировой войны. Так председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал у себя на странице в Facebook повреждения памятника с именами погибших на войне крымских татар в оккупированном Крыму, передает УНН.
"Если быть объективным даже в своей справедливой ярости от того, что делается в оккупированном Крыму, то следует признать - российские оккупанты не могли не разрушить памятник крымским татарам - участникам Второй мировой войны ...", - написал Чубаров.
Он отмечает, что Россия, которая оккупировала Крым, быстро превращает полуостров в военный форпост, с помощью которого, как полагает Путин, ему удастся влиять на страны Черного моря.
"Именно по этой причине, в Крым перебазированы современные ракетно-зенитные комплексы и летательные аппараты, находящиеся на вооружении российской армии", - отмечает Чубаров.
По его словам, Путину и его окружению в оккупированном Крыму нужно лишь к лояльное оккупантам население.
"Какое к тому же ненавидит крымских татар - коренной народ Крыма. Соответственно, главным вандалом и главным преступником является Путин", - написал Чубаров.
Также он отметил, что ему позвонил товарищ, этнический русский, журналист, который несколько лет был вынужден срочно эвакуироваться из Крыма. Он предложил восстановить памятник оригинальным способом.
"Покрыть разбитые гранитные плиты с фамилиями крымских татар - участников войны прозрачной эпоксидной смолой. Так, чтобы посетители могли прочитать фамилии, и видеть следы вандализма ...", - рассказал Чубаров.
Напомним, в ночь на 9 мая в оккупированном Крыму вандалы разбили обновленный памятник героям Второй мировой войны, в который вписали имена погибших крымских татар.