В память жертв геноцида крымских татар 18 мая будет минута молчания
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 18 мая на всей территории Украины и на территории аннексированного Россией Крыма в 12:00 будет объявлена минута молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа, передает УНН со ссылкой на его сообщение в Facebook и “Радио Свобода”.
Чубаров обратился к журналистам, телекомпаниям, блоггерам, пользователям соцсетей и всем гражданам присоединиться к этой акции.
“Просим вас 18 мая в 12:00 поставить в эфире, на своих страницах электронных ресурсах, в другой заметной способ, метроном, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа”, — написал Чубаров в Facebook.
Стоит добавить, что ежегодно 18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной крымскотатарский народ советская власть выслали за пределы полуострова в Центральную Азию. Всего были депортированы более 180 тысяч человек. В Украине депортации крымскотатарского народа признали геноцидом.
Как стало известно ранее, Меджлис, комментируя повреждение памятника в Крыму заявил, что главным вандалом является Путин.