Світ не забуває про те, що трапилося з кримськими татарами - Фукуяма

КИЇВ. 19 травня. УНН. Після російської анексії Криму в 2014 році в світі все більше людей дізналися про півострів і про історію кримських татар. Про це американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма розповів в коментарі проекту Крим.Реаліі, передає УНН.