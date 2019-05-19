Світ не забуває про те, що трапилося з кримськими татарами - Фукуяма
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Після російської анексії Криму в 2014 році в світі все більше людей дізналися про півострів і про історію кримських татар. Про це американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма розповів в коментарі проекту Крим.Реаліі, передає УНН.
“Це дуже важливо, що світ не забуває про те, що сталося з кримськими татарами. Як і про те, що відбувалося в 1944 році, так і про сьогоднішній день, коли їх позбавили власної батьківщини”, — розповів він.
Фукуяма приїхав до Києва з курсом лекцій і 18 травня взяв участь в траурному мітингу на Майдані Незалежності, присвяченого 75-річчю геноциду кримських татар.
Нагадаємо, Петро Порошенко вчора заявив, що на сьогодні у рамках політичного і релігійного переслідування на окупованому півострові позбавлені волі 86 осіб, більш як 60 з яких — кримські татари.
Як повідомляв УНН, пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшановували в Україні вчора, 18 травня.