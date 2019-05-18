Президент: в окупованому Криму ув’язнено понад 60 кримських татар

КИЇВ. 18 травня. УНН. На сьогодні у рамках політичного і релігійного переслідування на окупованому півострові позбавлені волі 86 осіб, більш як 60 з яких – кримські татари. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час реквієму до 75-их роковин геноциду кримськотатарського народу, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.