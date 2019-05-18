Президент: в оккупированном Крыму арестовано более 60 крымских татар

По словам Порошенко, сегодня в рамках политического и религиозного преследования на полуострове лишены свободы 86 человек, более 60 из которых - крымские татары. 170 детей остались без полноценной родительской заботы.

"Люди живут в страхе получить ярлык экстремиста или террориста и рискуют быть заключены в тюрьму или просто исчезнуть бесследно", - подчеркнул Президент.

Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.