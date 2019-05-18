Президент: в оккупированном Крыму арестовано более 60 крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. На сегодня в рамках политического и религиозного преследования на оккупированном полуострове лишены свободы 86 человек, более 60 из которых - крымские татары. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время реквиема к 75-й годовщине геноцида крымскотатарского народа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
По словам Порошенко, сегодня в рамках политического и религиозного преследования на полуострове лишены свободы 86 человек, более 60 из которых - крымские татары. 170 детей остались без полноценной родительской заботы.
"Люди живут в страхе получить ярлык экстремиста или террориста и рискуют быть заключены в тюрьму или просто исчезнуть бесследно", - подчеркнул Президент.
Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.