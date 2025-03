Канада буде й надалі підтримувати Україну - Фріланд

“Приємно зустріти новообраного президента Володимира Зеленського і повідомити йому про непохитну канадську прихильність до суверенітету України та її територіальної цілісності, а також нашу повну підтримку протягом усього цього демократичного переходу”, - зазначила Фріланд.

У МЗС Канади також повідомили, що “з нетерпінням очікують на продовження співпраці з метою досягнення стабільної, безпечної та успішної України”.

Як повідомляв УНН, 8 травня Христя Фріланд перебуває із одноденним візитом в Києві. Окрім Володимира Зеленського, якого вона порівняла з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Фріланд також провела зустрічі із Президентом Петром Порошенком, Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою МЗС України Павлом Клімкіним.

Great to meet President-elect Volodymyr @ZelenskyyUa and convey Canada’s firm commitment to #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as our full support throughout this democratic transition. pic.twitter.com/8LqFkM1Sas

— Chrystia Freeland (@cafreeland) 8 травня 2019 р.