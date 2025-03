Канада продолжит поддерживать Украину - Фриланд

"Приятно встретить новоизбранного президента Владимира Зеленского и сообщить ему о непоколебимой канадскую приверженность суверенитету Украины и ее территориальной целостности, а также нашу полную поддержку в течение всего этого демократического перехода", - отметила Фриланд.

В МИД Канады также сообщили, что "с нетерпением ожидают продолжения сотрудничества с целью достижения стабильной, безопасной и успешной Украины".

Как сообщал УНН, 8 мая Фриланд находится с однодневным визитом в Киеве. Кроме Владимира Зеленского, которого она сравнила с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Фриланд также провела встречи с Президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Украины Павел Климкин.

Great to meet President-elect Volodymyr @ZelenskyyUa and convey Canada's firm commitment to #Ukraine 's sovereignty and territorial integrity, as well as our full support throughout this democratic transition . pic.twitter.com/8LqFkM1Sas

- Chrystia Freeland (@cafreeland) 8 мая 2019