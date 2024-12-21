Захватчики обстреляли Запорожскую область: 313 ударов и 6 раненых за сутки
Киев • УНН
Оккупанты атаковали 16 населенных пунктов Запорожской области, используя 173 беспилотника, РСЗО и артиллерию. В результате обстрелов пострадали 6 гражданских, включая 12-летнего мальчика.
Оккупанты нанесли 313 ударов по населенным пунктам Запорожской области за сутки. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В течение последних суток террористы атаковали 16 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 313 ударов различного характера. В частности, 173 беспилотника различной модификации обстреляли Запорожье, Подгорное, Лобково, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Ольговское и Новодаровку.
Кроме того, враг совершил 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по Новояковлевке, Орехову, Новоданиловке и Малой Токмачке. Еще 135 артиллерийских обстрелов накрыли Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Роботино, Малиновку, Ольговское и Новодаровку.
В результате атак было зафиксировано 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Дополнительно 12-летний мальчик и три женщины получили ранения из-за атаки на Запорожье. Также в Васильевском районе пострадала женщина, а в Пологовском - двое мужчин.
Количество пострадавших от атаки по Запорожью возросло: среди них ребенок20 дек. 2024, 21:32 • 14175 просмотров