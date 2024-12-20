Количество пострадавших от атаки по Запорожью возросло: среди них ребенок

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Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
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Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

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"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
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"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

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Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

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В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
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В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

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Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
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Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

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Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
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Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от атаки по Запорожью возросло: среди них ребенок

Количество пострадавших от атаки по Запорожью возросло: среди них ребенок

Киев  •  УНН

 • 1471 просмотра

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В результате вражеского обстрела Запорожья пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Взрывная волна повредила окна девятиэтажного дома в жилом районе города.

В результате вражеской атаки по Запорожью количество пострадавших увеличилось до четырех человек. Среди раненых - один ребенок. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Напомним

Террористы обстреляли Запорожье. В результате удара пострадало местное население. Взрывная волна повредила окна девятиэтажного дома в жилом районе города.

Двое пострадавших в Запорожье в результате вражеской атаки: среди них есть ребенок20 дек. 2024, 20:10 • 7594 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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zaporozheЗапорожье