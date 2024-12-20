Количество пострадавших от атаки по Запорожью возросло: среди них ребенок
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Запорожья пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Взрывная волна повредила окна девятиэтажного дома в жилом районе города.
В результате вражеской атаки по Запорожью количество пострадавших увеличилось до четырех человек. Среди раненых - один ребенок. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Напомним
Террористы обстреляли Запорожье. В результате удара пострадало местное население. Взрывная волна повредила окна девятиэтажного дома в жилом районе города.
Двое пострадавших в Запорожье в результате вражеской атаки: среди них есть ребенок20 дек. 2024, 20:10 • 7594 просмотра