Двое пострадавших в Запорожье в результате вражеской атаки: среди них есть ребенок
Киев • УНН
В Запорожье в результате вражеского обстрела пострадали 12-летний мальчик и женщина. Взрывная волна повредила окна девятиэтажного дома в жилом районе города.
В результате очередной вражеской атаки на Запорожье сейчас известно о двух пострадавших. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации, ранения получили 12-летний мальчик и женщина. Инцидент произошел в одном из жилых районов города.
Согласно данным властей, взрывная волна и осколки вызвали частичное разрушение окон в девятиэтажном доме.
Напомним,
Ранее было проинформировано, что в результате террористических действий агрессора тяжело ранен 59-летний житель Новоданиловки Запорожской области.
Вражеские дроны атаковали Запорожье, вспыхнул пожар20 дек. 2024, 19:22 • 6607 просмотров