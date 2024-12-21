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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине 21 декабря: где ожидаются дожди и какая будет температура

Погода в Украине 21 декабря: где ожидаются дожди и какая будет температура

Киев  •  УНН

 • 6106 просмотра

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21 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на востоке и юге возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться от +1°C до +14°C, средняя дневная температура составит +5...+7°C.

21 декабря по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В восточных и южных областях возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве и Львове температура днем будет колебаться от +1 до +3°C, без осадков. В Днепре и Одессе от +3 до +8°C, местами ожидаются дожди. В Харькове и Донецке температура будет держаться в пределах +2..+6°C, также с небольшими осадками. Луганск и Симферополь будут без дождей, с температурой от +3 до +14°C.

На остальной территории Украины - облачно, с периодическими прояснениями. Средняя дневная температура по стране составит +5°...+7°C.

Погода в Украине 19 декабря: где ожидать мокрый снег и до +11°C19 дек. 2024, 05:35 • 26465 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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