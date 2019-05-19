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Фріланд: Канада закликає Росію скасувати заборону Меджлісу

Фріланд: Канада закликає Росію скасувати заборону Меджлісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд виступила сьогодні з заявою щодо річниці 75-річчя депортації кримських татар де закликала до скасування заборони Меджлісу. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МЗС Канади.

"У цей день в 1944 році радянською владою були примусово депортовані сотні тисяч кримськотатарських дітей, жінок і чоловіків з Кримського півострова. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять тих, хто загинув і тих, хто так страждав", - почала Фріланд.

Додається, що Канада як і раніше глибоко стурбована "важкою ситуацією з правами людини на Кримському півострові, який знаходиться під постійною і незаконної російською окупацією, а також жорстоким поводженням з татарським народом в Криму і руйнуванням його історичних місць. Ми продовжуємо засуджувати заборону Росії на Меджліс, автономний орган кримських татар, і закликаємо Росію скасувати це незаконне і аморальне рішення".

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“У березні 2019 року Канада ввела нові санкції відносно Росії у відповідь на порушення міжнародних правил, включаючи окупацію Криму. Ми засуджуємо рішення Росії про надання громадянства громадянам України, рішення, яке має серйозні наслідки і є частиною стратегії Росії по дестабілізації регіону", - додала вона у своєму повідомленні.

“Під час мого візиту в Україну минулого тижня я підтвердила постійну і незмінну дружбу Канади з українським народом і нашу прихильність захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Ми також прихильні тісній співпраці з татарської громадою Криму, щоб засудити несправедливість, з якою вона стикається, і знайти конкретні способи захисту прав людини в Криму. Поки Росія не поважає суверенітет України і міжнародне право, міжнародне співтовариство і Канада будуть продовжувати чинити тиск, включно з економічними санкціями”, - резюмується у повідомленні голови МЗС Канади.

Нагадаємо, Генсеку ООН передали звернення Меджлісу про визнання геноциду кримськотатарського народу.

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