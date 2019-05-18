Генсеку ООН передали звернення Меджлісу про визнання геноциду кримськотатарського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Постпред Володимир Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", передає УНН із посиланням на прес-службу представництва України в ООН.
"Постпред Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією представництва, звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.
Нагадаємо, пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні.
Постпред В.Єльченко передав Генсеку #ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу".
Звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН. pic.twitter.com/VD6HVwYVmQ